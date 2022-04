Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/03/2022 18:42

Rio - Uma mulher de 36 anos, cuja identidade não foi revelada, foi presa, nesta quarta-feira (29), acusada de se passar por médica e dar consultas no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) descobriram que a suspeita trabalharia no plantão da unidade na noite de terça-feira (28) e foram até o local.

Ao ser solicitada para apresentar a identificação, a mulher alegou que a carteira médica estava em sua casa. Ela apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que foi constatada como falsa. Com ela, os policiais encontraram vários documentos em nome de outra pessoa depois realizarem uma revista. Na delegacia, ela confessou ser ex-estudante de Medicina e disse que deixou a faculdade no 6º período por não ter condições de pagar as mensalidades.

A moça foi autuada por exercício ilegal da medicina, uso de documento falso e falsa identidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Duque de Caxias informou que determinou à direção da unidade o acionamento imediato da empresa terceirizada responsável pela contratação da falsa profissional, para que seja feito um levantamento e apuração dos fatos. A direção do hospital também afirmou que a suspeita trabalhou apenas um plantão na unidade. Os pacientes atendidos pela mulher serão contatados para que passem por uma nova avaliação médica no hospital.

A SMS ressaltou que não aceita ou compactua com esse tipo de procedimento e que, confirmadas as acusações, serão tomadas todas as providências necessárias para que os envolvidos sejam punidos e responsabilizados pelos seus atos