Embarcação invade área limite de segurança do aeroporto Santos Dumont - Reprodução de Vídeo

Embarcação invade área limite de segurança do aeroporto Santos DumontReprodução de Vídeo

Publicado 31/03/2022 19:55

Rio - A decolagem e pouso de aviões no Santos Dumont foram interrompidos durante cerca de dez minutos, nesta quarta-feira, após uma lancha invadir o espaço do aeroporto na Baía de Guanabara. A embarcação com quatro curiosos ignorou boias colocadas como aviso e se aproximou de pistas.



O flagrante inusitado foi registrado ao vivo pelo canal do Youtube AviationTV. Pelas imagens, é possível ver a lancha, com quatro tripulantes se aproximar da área do aeroporto, enquanto uma aeronave da Latam faz manobras para chegar à pista de decolagem. A aproximação da lancha começou a ser registrada às 17h26.



Com a aproximação da embarcação, que parecia tentar assistir a decolagem de perto, a decolagem do avião não foi autorizada. Durante a gravação, o piloto é orientado a aguardar. Cerca de cinco minutos depois, às 17h32, um veículo de apoio do aeroporto se aproxima da margem da Baía de Guanabara, e emite um aviso para a embarcação.



O aviso foi atendido pela lancha que começa a se distanciar até sair da área limite definida pelo aeroporto. A decolagem da aeronave só foi autorizada pela torre de comando às 17h35. A Infraero foi questionada pelo O DIA sobre o incidente, mas não se manifestou até a publicação desta matéria.

Transmissão: