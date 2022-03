O cão, um pastor australiano chamado Woody, foi encontrado no fim da noite em Laranjeiras - Reprodução

O cão, um pastor australiano chamado Woody, foi encontrado no fim da noite em LaranjeirasReprodução

Publicado 31/03/2022 14:38

Rio - Criminosos que roubaram um carro em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, no início da noite desta quarta-feira (30), levaram também o cachorro da vítima, que estava dentro do veículo. O cão, um pastor australiano chamado Woody, ficou desaparecido, mas já foi encontrado e devolvido aos donos. Ninguém ficou ferido.

Segundo a dona do cachorro, que dirigia o automóvel, dois homens em uma moto, armados, a abordaram e ameaçaram na Rua General Glicério. Os assaltantes ordenaram que ela descesse do carro, enquanto apontavam as armas para sua cabeça. A vítima pediu para que o cão, que tem apenas 2 anos e estava preso no cinto de segurança, fosse liberado com ela, mas os bandidos não conseguiram soltá-lo e seguiram com a ação. O veículo foi levado com o cachorro dentro.

Após a perda do veículo e o cão, os donos iniciaram as buscas pela internet e procuraram pelo animal pelas ruas do bairro onde ocorreu o crime. Imagens e mensagens sobre o desaparecimento foram divulgadas nas redes sociais e circularam pelos grupos da região. "Saí pela rua procurando por ele, avisei nos mercadinhos e falei com policiais do programa Laranjeiras Presente, fui correndo até o Cosme Velho, mas não o encontrei", disse a vítima, que pediu para não ser identificada.



Após ter divulgado seu número de telefone nas buscas, para que fosse avisada caso o cachorro fosse encontrado, a dona de Woody começou a receber ligações de pessoas que diziam estar com o cão e exigiam dinheiro em troca do resgate.

"Fiquei quase uma hora falando com a pessoa no telefone. Estava muito nervosa tentando entender se era verdade ou não. Enquanto eu ainda estava em ligação com o impostor, recebi uma mensagem avisando que o Woody tinha sido encontrado", disse a dona do cão.

Por meio das mensagens e pedidos de ajuda nas redes sociais, a comunidade do bairro se mobilizou nas buscas pelo cachorro, que foi encontrado ao final da noite, na Rua Alice, em Laranjeiras. Para o alívio da família, Woody passa bem e está em casa.

A ocorrência foi registrada na 9ª DP (Catete). A Polícia Civil ainda não divulgou o andamento da investigação.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes