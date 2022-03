Facha da Folha Dirigida, na Rua Riachuelo, no Centro do Rio - Reprodução

Publicado 31/03/2022 12:54

Rio - O tradicional jornal Folha Dirigida, conhecido pela cobertura especializada em concursos públicos e vestibulares, encerrou suas atividades. Após ser vendida, a publicação, que funcionava na Rua do Riachuelo, no Centro, deixou o prédio e retirou o letreiro da fachada do edifício.

Após 37 anos atuando no mercado, a 'Folha Dirigida' foi comprada no último dia 16 pela plataforma Qconcursos, do grupo Yduqs, pelo valor de R$ 5,45 milhões, segundo informações do jornal 'Valor Econômico'. O jornal continuará existindo de forma independente, mas passará a ser um dos canais do grupo.

”Com a aquisição da Folha Dirigida, todo o trabalho já desenvolvido há mais de 10 anos será intensificado com a base de informações altamente relevante de uma marca prestigiada. Nosso foco é continuar transformando a jornada do concurseiro”, afirmou Caio Moretti, CEO do Qconcursos.

A primeira edição da 'Folha Dirigida', fundada pelo jornalista Augusto Martins, chegou às ruas em 1985, no Rio de Janeiro, e foi se expandindo ao longo dos anos, ganhando visibilidade nacional. De uma sala de 24 metros quadrados, no Edifício Odeon, na Cinelândia, o jornal passou para sua primeira sede própria, localizada na Rua do Senado. Anos depois, inaugurou a sede na Rua do Riachuelo, 114.

O edifício que abrigou a Folha por quase 40 anos leva o nome do jornalista Barbosa Lima Sobrinho. E já foi sede de outros jornais, como 'O Mundo', 'Mundo Ilustrado' e 'Diário de Notícias'.