Segundo a PM, os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Segundo a PM, os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)Divulgação

Publicado 31/03/2022 10:49 | Atualizado 31/03/2022 10:52

Rio - Três suspeitos, que ainda não tiveram a identidade revelada, acabaram mortos após uma troca de tiros com a polícia na noite desta quarta-feira (30), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Uma mulher e uma adolescente também ficaram feridas por balas perdidas durante a ação.



Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento nas proximidades rodovia BR-101, na altura do bairro Recanto das Acácias, quando foram surpreendidos por bandidos, que iniciaram uma troca de tiros na região.



Durante a ação, cinco pessoas acabaram baleadas, sendo três suspeitos. Os criminosos foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Um do bandidos não resistiu aos ferimentos e morreu durante a noite, os outros dois vieram a óbito madrugada desta quinta-feira (31).



Uma mulher, identificada como Rosane Rosa Maia de Oliveira, de 54 anos, foi atingida no braço e uma jovem, identificada como Karen Vitória Imaculada da Silva, de 17 anos, ficou ferida na perna. Elas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no Zé Garoto, e estão com quadro de saúde estável.



Com os criminosos, foram apreendidas três pistolas, munições, dois rádios comunicadores, 149 tabletes de maconha, 150 pinos de cocaína e 93 pedras de crack. A ocorrência do tiroteio foi encaminhada à 73ª DP (Neves), já a das vítimas de bala perdida, para a 72ª DP (São Gonçalo).