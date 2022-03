Perseguição provoca tiroteio entre policiais militares e criminosos em Vila Isabel - Reprodução Instagram

Publicado 31/03/2022 11:08 | Atualizado 31/03/2022 11:09

Rio - Uma perseguição provocou intenso tiroteio entre policiais militares e criminosos, na noite desta quarta-feira, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, os bandidos estavam em um carro roubado, que depois foi recuperado, e conseguiram fugir. A ação deixou moradores do bairro assustados.

A Polícia Militar informou que os agentes do 6ºBPM (Tijuca) estavam patrulhando a região quando notaram um carro trafegando e, a partir de verificação de dados, foi constatado que o carro era roubado. As equipes iniciaram um cerco tático e durante a ação, houve perseguição e troca de tiros.



Os suspeitos fugiram na direção da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e novamente ocorreu confronto. Após buscas, o carro foi localizado e recuperado. Os criminosos fugiram a pé.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) e será encaminhado para a 20ª DP (Vila Isabel), que continuará as investigações para identificar os ocupantes do veículo e esclarecer todos os fatos.

Violência constante

Neste sábado, às 10h, a Praça Saens Peña será palco de um protesto contra a violência. Moradores da Tijuca estão se mobilizando, através das redes sociais, para organizar um movimento contrário à falta de policiamento da região.

No vídeo, é possível ver a vítima sendo perseguida e logo é atingida com golpes de faca, primeiro pelas costas. Em seguida, Gabriel cai no chão e o agressor o golpeia várias vezes.

Já no último dia 25, o farmacêutico Carlos Alexandre Rezende, de 40 anos, foi morto com um tiro na cabeça na Rua São Francisco Xavier . Ele estava passando no local de carro por volta das 5h40 para buscar a esposa que chegava de São Paulo quando foi abordado e atingido por criminosos. O corpo da vítima ficou por pelo menos três horas na praça Carlos Paolera, que tem grande circulação de pessoas e fica ao lado de uma estação de metrô.

De acordo com testemunhas, o motorista foi rendido por quatro bandidos que saltaram de um ônibus da linha 623 (Saens Pena x Penha). Até o momento ninguém foi preso.

Na ação, um suspeito foi atingido e socorrido ao Hospital Federal do Andaraí. O segundo criminoso foi detido. Nenhum policial ficou ferido. Uma pistola foi apreendida, e a moto que os bandidos estavam, que era roubada, foi recuperada. A foi encaminhada para a 20ª DP (Vila Isabel).

O DIA procurou a Polícia Militar para comentar sobre os casos de violência no bairro. Em nota, a corporação disse que o 6ºBPM trabalha pelas ruas da Tijuca para prevenir e coibir "quaisquer práticas criminosas, com rondas e ações de abordagem".

Levantamento aponta que a violência aumentou na Zona Norte

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), os crimes na Zona Norte aumentaram em janeiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado . Os registros e ocorrências dos crimes (todos) em delegacias, mostram que os números têm disparado. Em janeiro do ano passado, foram registrados 1.471 crimes em unidades policiais da região. Já este ano, o número subiu para 1.819, o que representa um aumento de 23,7%.

Em 2021, houve 276 roubos registrados nas áreas da Tijuca, e outros bairros, como Maracanã, Praça da Bandeira, Vila Isabel. Já em janeiro deste ano, o número subiu para 283. O que significa uma variação de 7 a 2,5%.

O crime de lesão corporal dolosa (quando há a intenção de machucar), também aumentou na região. Em janeiro de 2021, houve o registro de 60 casos. Já neste ano, o número subiu para 72. O que significa um aumento de 12 casos, ou 20%.

Os dados apontam também que outro crime que cresceu na Zona Norte foi o furto a pedestres. Em 2021 o total foi de 34, já este ano, o número chega a 40. O que representa um aumento de 6 casos em relação ao ano passado.

Furto de celular foi o crime que mais aumentou, de acordo com o ISP. Em 2021 foram registrados 25 furtos. Em janeiro deste ano, o número mais do que triplicou, agora ele chega a 84. O que significa um aumento de 59 furtos em relação ao ano anterior, ou 236%.

Confira a nota da PM na íntegra:

De acordo com estatísticas divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), na área de policiamento do 6ºBPM, houve redução no indicador estratégico de roubo de veículo quando comparados os meses de janeiro-fevereiro de 2022 e janeiro-fevereiro de 2021.



O batalhão também segue trabalhando em conjunto com as delegacias da área. A Polícia Militar ressalta que é de suma importância que a população colabore realizando denúncias através do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou, para casos urgentes, através da nossa Central.