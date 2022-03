Homen morre esfaqueado na Tijuca, crime aconteceu nesta madrugada, sexta feira(11). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Homen morre esfaqueado na Tijuca, crime aconteceu nesta madrugada, sexta feira(11).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 11/03/2022 16:50 | Atualizado 11/03/2022 18:22

DIA foi atrás de dados que comprovem que a violência tem sido constante na região. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), os crimes aumentaram em janeiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Rio - O clima de insegurança tem aumentado entre os moradores da Zona Norte da cidade , e, por isso, ofoi atrás de dados que comprovem que a violência tem sido constante na região. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), os crimes aumentaramdeste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

Os registros e ocorrências dos crimes (todos) em delegacias, mostram que os números têm disparado. Em janeiro do ano passado, foram registrados 1.471 crimes em unidades policiais da região. Já este ano, o número subiu para 1.819, o que representa um aumento de 23,7%.

Na última terça-feira (8), imagens da câmera de segurança de uma lanchonete localizada na rua Agostinho Barbalho, em Madureira, Zona Norte do Rio, registrou o momento em que dois criminosos em uma motocicleta assaltam o estabelecimento . No vídeo é possível ver que os assaltantes abordam duas atendentes que cuidavam do local, às 22h07, e dão ordem para que elas entregassem o dinheiro do caixa e celulares.

Em 2021, houve 276 roubos registrados nas áreas da Tijuca, e outros bairros, como Maracanã, Praça da Bandeira, Vila Isabel. Já em janeiro deste ano, o número subiu para 283. O que significa uma variação de 7 a 2,5%.

O crime de lesão corporal dolosa (quando há a intenção de machucar), também aumentou na região. Em janeiro de 2021, houve o registro de 60 casos. Já neste ano, o número subiu para 72. O que significa um aumento de 12 casos, ou 20%.

Os dados apontam também que outro crime que cresceu na Zona Norte foi o furto a pedestres. Em 2021 o total foi de 34, já este ano, o número chega a 40. O que representa um aumento de 6 casos em relação ao ano passado.

Furto de celular foi o crime que mais aumentou, de acordo com o ISP. Em 2021 foram registrados 25 furtos. Em janeiro deste ano, o número mais do que triplicou, agora ele chega a 84. O que significa um aumento de 59 furtos em relação ao ano anterior, ou 236%.

A reportagem entrou em contato com a Operação Segurança Presente, que informou que equipes se mantém normalmente no horário e local de atuação, e que, no bairro da Tijuca, em janeiro, houve uma redução de 100% de roubo à pedestres em comparação ao mesmo mês do ano passado.



A Polícia Militar não deu retorno até a publicação desta matéria.