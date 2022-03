Lanchonete em Madureira, Zona Norte do Rio, é assaltada na última terça-feira (8) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 10/03/2022 16:59

Rio - Imagens da câmera de segurança de uma lanchonete localizada na rua Agostinho Barbalho, em Madureira, Zona Norte do Rio, registrou o momento em que dois criminosos em uma motocicleta assaltam o estabelecimento, na noite da última terça-feira (8). No vídeo é possível ver que os assaltantes abordam duas atendentes que cuidavam do local, às 22h07, e dão ordem para que elas entregassem o dinheiro do caixa e celulares.



Nervosa, uma das vítimas corre para o interior da loja enquanto a outra tenta acalmar os criminosos dizendo que não havia celular na loja naquele momento. Em seguida, a mulher que tinha saído retorna com um aparelho celular e os homens conseguem fugir. Toda a ação durou 44 segundos. Em seguida, as vítimas se apressam para fechar a loja.

De acordo com o delegado Neilson Nogueira, titular da 29ª DP (Madureira), os dois autores já foram identificados e o homem da garupa foi localizado. A delegacia conclui agora algumas diligências para tentar obter a prisão dos autores no Plantão Judiciário.