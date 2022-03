Arma usada no crime - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 10/03/2022 16:53

Rio - Um homem, identificado como Sidney de Jesus Júnior, foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira (10), pela própria companheira, Débora Graciano de Amorim, na Rua Frei Caneca, no bairro do Estácio, Zona Norte da cidade. De acordo com as primeiras informações, a criminosa teria agido por ciúmes. Durante uma discussão, a vítima foi esfaqueada cinco vezes na barriga com uma faca de serra.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que foi até o local do crime após receber denúncias de vizinhos do casal. Ao chegarem na casa onde os dois estavam, equipes encontraram Débora com as mãos sujas de sangue e o homem caído. Os agentes disseram ainda que Sidney foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, em estado estável.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que informou que o rapaz recebeu alta nesta tarde. Débora foi presa em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. O caso foi registrado na 9ª DP (Catete).