Carga teria sido roubada pelos criminosos em Taquara, bairro no município de Caxias - Reprodução

Publicado 10/03/2022 15:43 | Atualizado 10/03/2022 15:59

Rio - Uma mulher, 24 anos, apontada como uma das maiores receptadoras de cargas roubadas na Baixada Fluminense, foi presa em uma operação na Vila Urussaí, em Duque de Caxias, nesta quarta-feira (9). A ação conjunta foi realizada por policiais militares da equipe Bravo e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT). Além deles, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) participaram da ocorrência. Dois comparsas, também com 24 anos, estavam com a suspeita e foram presos.

Segundo as informações passadas aos policias, uma casa no interior da comunidade funcionaria como cativeiro para manter motoristas durante o roubo de cargas. Ao chegar no local, os agentes encontraram uma caminhonete branca que havia sido roubada em janeiro deste ano. Uma carga de bebidas alcoólicas foi encontrada dentro do veículo.

Os agentes prosseguiram com a operação e avistaram, nas proximidades, um caminhão estacionado com pneus furados. Após a verificação, foi constatado que o automóvel havia sido registrado como roubado em fevereiro. Perto dali, outro caminhão foi encontrado com uma carga de uma loja localizada em Taquara.

Durante a ação, os três suspeitos fugiram em um carro preto, mantendo o condutor do veículo em cárcere privado. Entretanto, os agentes os encontraram e realizaram a abordagem. Eles perceberam que, entre os fugitivos, estava a mulher identificada como uma das maiores criminosas da Baixada Fluminense.

As ocorrências foram encaminhadas para a 60ª DP (Campos Elíseos) e para a DRFA, na Cidade da Polícia (Cidpol).