Terminal Rodoviário de Niterói - Reprodução / Google Street View

Terminal Rodoviário de NiteróiReprodução / Google Street View

Publicado 10/03/2022 16:20 | Atualizado 10/03/2022 16:41

Rio - Um corpo foi encontrado boiando na Baía de Guanabara, próximo ao Terminal Rodoviário de Niterói, nesta quinta-feira (10). A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi retirada do água pelos bombeiros por volta das 6h. Ainda não há informações do que poderia ter causado a morte.

A Polícia Militar também foi acionada, mas informou, em nota, que a ocorrência ficou a cargo do Corpo de Bombeiros. Uma perícia foi realizada no local e o caso foi registrado na 76ª DP (Niterói). Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para esclarecer os fatos.