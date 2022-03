Os alunos do curso também irão participar do filme 'Jesus Black' - Divulgação

Publicado 10/03/2022 14:33

Rio - O Instituto Zeca Pagodinho e a Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV) abrirão inscrições para o novo projeto chamado "Cinema Leva Eu", que visa capacitar e incluir moradores da Baixada Fluminense na produção de conteúdo para o cinema nacional. A proposta é levar o segmento audiovisual para a área, com a profissionalização e inserção dos moradores no mercado cinematográfico.



As inscrições serão realizadas entre os dias 12 e 25 de março. Elas devem ser efetivadas através do site www.ebav.org.br ou presencialmente no endereço Rua Carlos Mateus 54, em Xerém, Duque de Caxias, no horário das 10h às 18h. Inicialmente, eles irão investir na capacitação de 44 alunos, sendo 30 vagas para a produção em audiovisual e 14 no curso de atuação. Todos os inscritos precisam ser moradores da Baixada Fluminense. Os estudantes terão uma bolsa de 100%, além de ajuda de custo para transporte e alimentação patrocinados pela EBAV.

Será oferecido pelo projeto um curso livre de audiovisual, que inclui aulas de Roteiro, Direção, Produção, Fotografia, Som, Direção de Arte, Montagem, Direitos Autorais, Pesquisa, Produção Executiva e Captação de Recursos, Assessoria de Imprensa e Mídias Digitais e Interpretação, com profissionais do mercado.



Além disso, os alunos do "Cinema Leva Eu" irão participar do filme “Jesus Black”, que será rodado em Xerém no mês maio e contará a história de um advogado negro, com sede de justiça social. O longa será produzido pelo fundador da EBAV, Sergio Assis, e terá Hsu Chien na direção. Também serão desenvolvidas obras de curta-metragem durante uma das oficinas. O trabalho será feito através de parcerias com profissionais do cinema, televisão, teatro, música, entre outros.



“O projeto vai ser com os moradores da localidade, que irão contar suas histórias. A gente acredita muito no legado desta iniciativa, tendo em vista a capacidade criativa desta região”, comenta Louiz Carlos, diretor-geral do Instituto Zeca Pagodinho. Para ele, essa parceria entre o Instituto e a EBAV é muito importante para a Baixada. “O projeto vai ser com os moradores da localidade, que irão contar suas histórias. A gente acredita muito no legado desta iniciativa, tendo em vista a capacidade criativa desta região.”



Já para Sergio Assis, esta parceria é importante pois poderá mostrar caminhos para melhor qualidade de vida das pessoas que habitam naquela área. Ele acredita que esta iniciativa gere uma transformação também nas cidades vizinhas e acrescenta: “outro ponto valoroso será incluir pessoas na indústria audiovisual, contando suas experiências de modo que outras se sintam motivadas a terem uma vida melhor”.