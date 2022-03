Forte fumaça preta podia ser vista de longe - Redes Sociais / Reprodução

Publicado 11/03/2022 17:59 | Atualizado 11/03/2022 18:01

Rio - Um incêndio atingiu, na tarde desta sexta-feira (11), o estacionamento de uma rede de supermercados, localizado na Rua Maxwell, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da região foi acionada às 14h13 e o fogo foi controlado 40 minutos depois. Ainda segundo a corporação, ninguém ficou ferido.

Informações preliminares dão conta de que o fogo teria começado após um funcionário do estabelecimento ter perdido o controle de uma máquina de solda.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, era possível ver que uma enorme fumaça preta no local. Nas redes sociais, alguns moradores comentavam sobre o incidente: "As vezes aparecem algumas labaredas do incêndio. Nunca vi um fogo tão alto e tão perto assim", disse um. "Coluna gigante de fumaça e cheiro de queimado", disse outro.