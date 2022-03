São Gonçalo Presente terá quase o dobro de policiais com o reforço - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 11/03/2022 16:07

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou, em visita a São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (11), um reforço na atuação do programa Segurança Presente na cidade. O município conta, atualmente, com o trabalho de 174 policiais, e vai passar a contar com mais 150 agentes no policiamento de ruas e bairros. Segundo Castro, o reforço do efetivo começa a partir de hoje.

"A gente está aqui, porque uma das maiores demandas de São Gonçalo, sempre foi a Segurança Pública. Esse é um problema que é difícil de resolver, que não começou de ontem. Hoje, aqui em São Gonçalo, eu fico feliz em estar podendo anunciar, além dos 174 agentes que já estão aqui, a partir de hoje, terão mais 150 agentes, praticamente dobrando o São Gonçalo Presente, para que a gente possa diminuir ainda mais esse índices (de criminalidade)", disse o governador, em um vídeo publicado em suas redes sociais.