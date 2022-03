Os agentes foram acionados por uma pessoa que viu o veículo abandonado - Guarda Municipal / Divulgação

Publicado 11/03/2022 15:18

Rio - Guardas municipais da 5ª Inspetoria (Bangu) recuperaram, nesta quinta-feira (10), o táxi de um motorista de Niterói que havia sido roubado na Zona Oeste do Rio. O roubo aconteceu de manhã e, logo em seguida, o taxista acionou os agentes. Ele relatou ter sido roubado por um passageiro armado, após o término da corrida de Niterói até Bangu.



Equipes da Guarda Municipal fizeram buscas na região, mas o veículo não foi encontrado. O taxista foi encaminhado para registrar o caso na 34ª DP (Bangu). À tarde, durante o patrulhamento, os agentes foram acionados por uma pessoa que viu o veículo abandonado na Rua Júlio César, altura do número 845, naquele bairro.

O carro foi encontrado com as portas abertas e a chave na ignição. Os guardas municipais acionaram a vítima e auxiliaram nos procedimentos junto à delegacia, para informar sobre a recuperação do veículo.