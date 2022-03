Criminosos já levaram mais de 10 mil metros de cabeamento - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/03/2022 14:43

Rio - A SuperVia registrou, na madrugada desta sexta-feira (11), quatro ocorrências de roubo de cabos na via férrea. Os furtos ocorreram nos ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna, causando a perda de mais de cem metros do material, além de um equipamento vandalizado. Desde o início do ano, criminosos já levaram mais de 10 mil metros de cabeamento do sistema de trens.

A fim de coibir crimes contra o sistema ferroviário, o governo do Estado criou, em setembro, uma Força-Tarefa que atua em apoio à SuperVia. Todas as ocorrências são comunicadas às autoridades policiais. Os furto de cabos que causam interrupção de circulação são registrados na Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Já os que não atrapalham a circulação dos trens são levados às delegacias locais. Na manhã desta sexta, passageiros enfrentaram intervalos irregulares dos trens . No ramal Santa Cruz, em Realengo, houve furto de dois metros de cabos de sinalização. Já no ramal Japeri, criminosos levaram 30 metros do material em Edson Passos e 75 em Queimados. Os dois ramais tiveram alterações nos horários de circulação trens. O ramal Saracuruna também registrou uma ocorrência de vandalismo em um abrigo de equipamentos de sinalização, próximo à estação Bonsucesso, mas não apresentou atrasos.Os furtos constantes não atrapalham apenas o bom funcionamento dos trens. Equipes de colaboradores da concessionária, que deveriam estar dedicadas à execução de manutenções preventivas, são constantemente deslocadas para reparar os prejuízos causados pelos roubos.A fim de coibir crimes contra o sistema ferroviário, o governo do Estado criou, em setembro, uma Força-Tarefa que atua em apoio à SuperVia. Todas as ocorrências são comunicadas às autoridades policiais. Os furto de cabos que causam interrupção de circulação são registrados na Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Já os que não atrapalham a circulação dos trens são levados às delegacias locais.