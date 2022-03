Teste de iluminação no Sambódromo que ocorreu no dia 24 de fevereiro - Cleber Mendes/Agência O Dia

Teste de iluminação no Sambódromo que ocorreu no dia 24 de fevereiroCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 11/03/2022 14:01 | Atualizado 11/03/2022 14:02

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará postos médicos na Marquês de Sapucaí para assistência aos integrantes das escolas de samba participantes dos ensaios técnicos, que começam neste sábado (12) . As unidades são preparadas para atender possíveis emergências durante os ensaios e funcionarão das 17h à 1h da madrugada.

Nas noites de 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de março e de 2, 3 e 9 de abril , serão três postos com um total de 18 leitos, localizados na área de concentração, no setor 8 e na Praça da Apoteose. A equipe de saúde será formada por 13 médicos, seis enfermeiros e 11 técnicos de enfermagem, além de pessoal de apoio. Quatro ambulâncias avançadas (UTI móvel) estarão à disposição para transferir pacientes com quadros mais graves e que dependam de procedimentos que só possam ser realizados em estrutura hospitalar.

Já na noite de 10 de abril, serão seis postos de saúde, com um total de 29 leitos. Isso porque ocorrerão os testes de som e de luz do sambódromo e o ensaio da campeã do Carnaval de 2020, a Unidos do Viradouro, reunindo maior número de participantes e público. As unidades ficarão na concentração, na Apoteose e nos setores 2, 7, 8 e 11. Serão 22 médicos, 12 enfermeiros, 20 técnicos de enfermagem e 13 ambulâncias avançadas à disposição para os casos que necessitarem de transferência.