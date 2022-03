Estudantes protestaram contra assédio na unidade de ensino - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/03/2022 20:27

Rio- O diretor-geral do Instituto de Educação Carmela Dutra, em Madureira, na Zona Norte, Antonio Futuro, foi afastado pela Secretaria de Estado de Educação. Alunas da instituição acusam dois professores como assediadores. O diretor não é investigado como autor dos assédios, mas as estudantes afirmam que ele sabia dos casos há anos e não tomou providências.

"A suspensão preventiva até 30 (trinta) dias foi determinada pela Secretaria de Estado de Educação para que haja lisura no andamento da sindicância", disse em nota do governo estadual. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio. Policiais estão ouvindo alunas, testemunhas e responsáveis. Os professores acusados foram afastados no mês passado.



Uma das estudantes que já prestou depoimento contou que foi tirar dúvida com o professor e, em vez de responder aos questionamentos da aluna, ficava olhando para os seios dela. Até última quarta-feira (9), sete vítimas de assédio sexual Carmela Dutra já tinham prestado depoimento para advogada Janaína Maia, da subseção Madureira/Jacarepaguá da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No entanto, apenas duas delas tinham ido à 29ª DP (Madureira) formalizar a denúncia.

Em um dos relatos, uma aluna conta que o professor estava sorteando 'notas de Natal', valendo pontos na nota final da disciplina, dentro de um gorro de papai noel. Ao chamar as alunas, o professor dizia: "Vem aqui passar a mão no saco do papai noel". De acordo comas estudantes, piadinhas de cunho sexual na sala de aula também eram recorrentes.