Sandra Cavalcanti - Arquivo Nacional / WIikipédia

Sandra Cavalcanti Arquivo Nacional / WIikipédia

Publicado 11/03/2022 20:01 | Atualizado 11/03/2022 20:22

Rio - A ex-deputada estadual Sandra Cavalcanti morreu, na tarde desta sexta-feira (11), vítima de uma parada cardíaca, em casa, aos 96 anos de idade. O velório e o sepultamento serão realizados neste sábado (12), no cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul da cidade.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano, lamentou a morte de Sandra.

"A lembrança que fica da história da Sandra Cavalcante é de uma parlamentar altiva, convicta das suas ideias, combativa e defensora das causas sociais. Certamente, ela deixou um relevante legado na história política do nosso estado e do Brasil. Foi uma brilhante deputada no período em que exerceu mandato na Assembleia".

Em 1960, Sandra elegeu-se deputada estadual com 14.513 votos, pela UDN, no estado da Guanabara, e obteve na época apoio da escritora Raquel de Queiroz, que vaticinou: “a quem um voto dado será um voto dignificado”. Como deputada udenista, ele era a porta-voz do jornalista Carlos Lacerda, que havia sido eleito governador (1960-1965).