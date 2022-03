Mapa de Risco da Covid-19 apresenta seis das nove regiões com queda no número de casos de infecção - Reprodução / SES RJ

Mapa de Risco da Covid-19 apresenta seis das nove regiões com queda no número de casos de infecçãoReprodução / SES RJ

Publicado 11/03/2022 20:21

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou, nesta sexta-feira (11), a 72ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, informando que o estado do Rio de Janeiro voltou para a bandeira verde (risco muito baixo) após um período de três meses.



A análise da SES traz um comparativo Da sétima semana epidemiológica (SE07) deste ano, do dia 13 ao dia 19 de fevereiro, com a nona semana (SE 09), do dia 27 ao dia 5 de março. O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, comentou os resultados. "Depois de três meses, estamos voltando à bandeira verde, com risco muito baixo para a Covid-19. Isso consolida a queda na onda de transmissão da Ômicron, que foi responsável pelo maior pico de casos desde o início da pandemia".



Chieppe ainda reforçou que, por causa da evolução na campanha de vacinação, essa explosão do número de casos não se refletiu na demanda por internação nem no número de óbitos.



O mapa desta semana mostra que:



A Região Metropolitana I saiu da bandeira amarela (risco baixo) e está em bandeira verde (risco muito baixo).



A Região Metropolitana II se manteve em bandeira verde (risco muito baixo).



A Região Centro-Sul também apresentou melhora, saindo da bandeira laranja (risco moderado) para a bandeira amarela (risco baixo).



As regiões do Médio Paraíba, Serrana, Norte, Baixada Litorânea e Baía da Ilha Grande permaneceram com bandeira amarela (risco baixo).



A Região Noroeste se manteve em bandeira laranja (risco moderado).



Queda nas internações e na taxa de positividade para infecção



A SES informa ainda que no período analisado, o número de internações caiu 88,78%, saindo de 214, na SE 07, para 24, na SE 09. Os óbitos apresentaram redução de 79,54%, passando de 220, na SE 07, para 45, na SE 09.



Os indicadores apontaram que, no período de 01 a 08 de março, a taxa de positividade para SARS-CoV-2 em testes RT-PCR realizados em unidades de saúde do estado foi de 5%. Nesta quinta-feira (10.03), a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 estava em 17,9% para UTI e 10,3% para enfermaria.