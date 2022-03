Pedro Henrique tinha 18 anos e passou mal em quartel na Tijuca - Arquivo Pessoal

Publicado 11/03/2022 22:26

Rio - Familiares e amigos de Pedro Henrique Pereira dos Santos, 18 anos, irão se despedir do jovem, neste sábado, no Cemitério do Catumbi, na Zona Norte do Rio. O militar morreu, na madrugada desta sexta-feira, após um treinamento no 1º Batalhão de Polícia do Exército (PE), na Tijuca. O sepultamento acontecerá às 15h.

De acordo com a família, Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18 anos, passou mal durante os exercícios físicos, teve convulsões. Ele foi socorrido para o Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica, onde foi intubado, mas acabou não resistindo.

Pai de Pedro, o taxista Flávio Roberto dos Santos enfatizou que a saúde do filho sempre foi boa e que ele não tinha problemas . "O Pedro nunca teve nada, nada, nada. Ele sempre foi um garoto saudável, quieto, na dele. Quando ele decidiu que queria entrar para o Exército, começou a fazer exercício físico, fazia flexões, malhava. É muito triste isso", lamentou.

Ainda segundo Flávio, antes do soldado morrer, ele chegou a perguntar para um dos médicos que atendeu seu filho o porquê do jovem estar visivelmente desidratado. "Por causa do calor eu perguntei sobre isso, se meu filho estava bebendo água, me disseram que ele teve insuficiência renal e que teria que fazer hemodiálise. O Pedro nunca teve problema nos rins. Eu perguntei se podia ser por falta de água e não me responderam".

Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) informou que, "durante a realização de instrução de ordem unida no dia 10 de março de 2022, o soldado sentiu-se mal e foi prontamente atendido pelo médico do quartel. Em seguida, ele foi levado para o Hospital Central do Exército e, devido a complicações, veio a óbito. Foi aberto um Inquérito Policial Militar para apurar o fato ocorrido". O CML lamentou a morte de Pedro Henrique e disse que está prestando toda a assistência necessária à família.