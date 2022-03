Trem da SuperVia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/03/2022 22:10 | Atualizado 11/03/2022 22:11

Rio - Uma mulher ficou levemente ferida, na noite desta sexta-feira, após um trem descarrilar em Japeri, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu na estação Engenheiro Pedreira por volta das 17h20. A identidade da mulher não foi divulgada.

De acordo com a SuperVia, as partidas dos trens do terminal Japeri (ramal Japeri) para a Central do Brasil ficaram com intervalos ampliados. Já entre Queimados e Central do Brasil os intervalos continuaram normais. Neste momento todo o ramal está normal.