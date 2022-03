Mulher é presa acusada de atear fogo ao corpo do próprio marido - Divulgação

Publicado 11/03/2022 13:22 | Atualizado 11/03/2022 15:43

Rio - A Polícia Civil prendeu uma mulher acusada de atear fogo ao corpo do próprio marido, nesta quinta-feira, enquanto a mesma participava da missa de sétimo dia do companheiro, em igreja, no Méier, Zona Norte. Luciana Rodrigues Aricobe teria incendiado o corpo de Vicente de Paulo Mesquita da Costa enquanto ele dormia, na casa do casal, onde também estavam os dois filhos da vítima. O caso aconteceu no último dia 28, mas o homem morreu dia 3 de março.

De acordo com os investigadores, Luciana participava da missa de sétimo dia em homenagem a Vicente quando foi presa pelos agentes. Ela já era alvo de um mandado de prisão e vinha sendo procurada pela delegacia responsável. O delegado Cláudio Vieira, titular da 26ª DP (Todos os Santos), explica que a autoria foi identificada após relatos de testemunhas revelarem a relação do casal.

"Foi instaurado um inquérito na delegacia e durante as investigações, após oitivas de diversos familiares e testemunhas e algumas provas periciais. Foi esclarecido o fato imputando a mulher Luciana Rodrigues Aricobé a morte do próprio marido", disse.

Vieira explicou ainda como o fato ocorreu. Luciana teria esperado toda família dormir, no dia 28 de fevereiro, jogou álcool sobre o corpo de Vicente e ateou fogo no marido. Em chamas, ele teria começado a gritar o que fez os filhos despertarem e eles buscaram socorro com vizinhos, que conseguiram apagar o fogo. O incêndio já atingia parte da casa, quando os moradores de residências próximas chegaram e apagaram as chamas.

Após ser socorrido pelos vizinhos, Vicente levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, com 80% do corpo queimado. Três dias depois de dar entrada, no dia 3 de março, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Seu corpo foi sepultado no dia seguinte.

Com as provas periciais e testemunhos, o mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Justiça. Luciana foi presa na saída da missa de sétimo dia em homenagem a Vicente, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Méier, Zona Norte. Após a captura, ela foi levada para a delegacia e segue à disposição da Justiça.