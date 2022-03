Trio costuma roubar cordões de ouro em supermercados - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 11/03/2022 13:33

Rio - A Polícia Civil realiza buscas para prender três integrantes de uma associação criminosa de roubos de joias de ouro da comunidade do Tangará/Karatê, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem a localizar Vinícius da Costa Minilesk Ferreira, conhecido como "Vinicinho da CDD", de 25 anos, Edinaldo Barbosa dos Santos, o "Nenzinho" ou "NZ", de 26 anos, e Wellington Gonçalves Monteiro, o "Chicão", de 29 anos.

Segundo as investigações, a organização age, principalmente, em estabelecimentos comerciais localizados em bairros da Zona Oeste. Vinícius e Edinaldo foram indiciados pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e denunciados pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) por terem participado do latrocínio do guarda municipal Leonardo César de Alcântara Santos, de 47 anos, durante um assalto em 7 agosto de 2021, dentro de um supermercado no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, os criminosos tentaram roubar o cordão de ouro que a vítima usava.

Ainda segundo a polícia, "Vinicinho", ainda foi reconhecido como autor de outro roubo de cordão de ouro, ocorrido uma semana antes, em 29 de julho do último ano, no mesmo local. O caso foi investigado pela 35ª DP (Campo Grande). Já Wellington é acusado da participação em um roubo do mesmo objeto, em 1º de novembro de 2020, em um supermercado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, sendo a vítima um Policial Militar. O crime é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Contra Vinícius, Edinaldo e Wellington foram expedidos mandados de prisão pela 26ª Vara Criminal, pelo crime de roubo e associação criminosa. Contra o último, ainda consta um mandado de prisão expedido pela 27ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de roubo e em um inquérito da 42ª DP. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.