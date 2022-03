Dona de padaria foi baleada por um cliente em Sepetiba - Reprodução TV Globo

Publicado 11/03/2022 12:45

Rio - A comerciante, Soraia Santos, de 39 anos, que foi baleada na cabeça por um cliente em Sepetiba, segue internada nesta sexta-feira em estado grave no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A Polícia Civil instaurou, nesta quinta-feira, um inquérito para identificar o autor dos disparos contra a mulher.

Na última quarta-feira (10), Soraia fechava sua padaria, localizada no bairro de Sepetiba, na Zona Oeste, quando começou a discutir com um cliente idoso, ainda sem identificação, que estava bebendo no local. Segundo testemunhas, o homem sacou uma arma e atirou contra a dona do estabelecimento. Logo em seguida, ele fugiu em uma bicicleta. Ainda não há informações sobre o que motivou a discussão entre eles.

Segundo a Polícia Militar, o marido da vítima disse, em depoimento, que estava em seu carro, próximo à padaria, na Praia de Sepetiba, quando escutou um tiro e viu sua esposa ferida no chão. Ela foi levada por militares do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Pedro II.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Roberto Nunes, da 43ª DP (Guaratiba), a perícia foi requisitada no local e as diligências estão sendo feitas para esclarecer o crime.