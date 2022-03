Ato na estação da Magarça interdita trânsito em Guaratiba, Zona Oeste do Rio - FabioCosta

Publicado 11/03/2022 10:30 | Atualizado 11/03/2022 12:10

Rio - Um protesto de passageiros impede os veículos de circularem na manhã desta sexta na estação Magarça, em Guaratiba, na Zona Oeste. Os usuários desembarcaram por volta das 7h revoltados com a precariedade do transporte e ocuparam as pistas da Avenida Dom João VI, no sentido Barra da Tijuca. A via foi liberada no início da tarde, por volta do meio-dia.

Após negociação com agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, os manifestantes liberaram uma faixa da via às 8h para passagem de carros, motos e caminhões. Mas, bloqueiam a passagem de ônibus e articulados BRT. Às 9h30, a interdição na via permanecia, provocando congestionamento. O Centro de Operações Rio sugere como caminhos alternativos a Avenida Cesário de Melo e Avenida Brasil. O trânsito só foi liberado por volta de meio-dia.



O BRT informou por meio de suas redes sociais às 9h40 que os trechos entre Magarça e Mato Alto, no corredor Transoeste, está parcialmente interrompido por manifestações de populares.

Ao comentar as crises sofridas no sistema BRT intensificadas após a empresa pública de transportes Mobi Rio assumir a administração do modal, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), falou na manhã desta sexta-feira (11) que sofre sabotagem de empresários de ônibus, a quem ele diz estar enfrentando. As declarações foram dadas em entrevista ao programa 'Bom Dia, Rio' da TV Globo.

O prefeito Eduardo Paes afirmou que empresários do setor resistem às mudanças implementadas por sua gestão, que transferem o poder de controle do sistema dos empresários para a prefeitura.

"Outro dia, chegou aos meus ouvidos uma história de que uma grande fornecedora de ônibus, com a licitação acontecendo na próxima quarta, pode alegar que a guerra na Ucrânia pode criar um problema no preço do ônibus. Reparem na licitação da bilhetagem: por que não apareceu ninguém? Tinha três empresas na porta. É óbvio que há sabotagem - você está mexendo com interesses econômicos das empresas de ônibus, que estão aí há muito tempo", afirmou o prefeito.



Eduardo Paes também afirmou que a prefeitura está com dificuldades de comprar mecânicos para reparar os ônibus porque os funcionários estão sendo contratados com preços mais vantajosos pelas empresas de ônibus que operavam o BRT, que por sua vez, se dizem sem dinheiro, o que para o prefeito representa uma contradição.

"As empresas do sistema anterior, que dizem não ter dinheiro, estão contratando mecânicos nossos. É óbvio que estou sendo sabotado. Mas o problema não sou eu. O prefeito tem carro. O problema é a população", disse.



A dificuldade de alugar ônibus no mercado, medida que aliviaria a crise no sistema também foi citada pelo prefeito. A licitação para compra de ônibus será realizada na próxima quarta-feira. Os veículos estão previstos para chegar no segundo semestre deste ano.



"Temos dificuldades neste momento para alugar ônibus. Estamos desmontando um sistema que domina não apenas o Rio, mas o Brasil. Então, o sujeito que é sócio de uma empresa aqui é sócio de uma empresa em São Paulo, no Acre, em Salvador. Na greve que tivemos, conseguimos quase 200 ônibus para alugar. Hoje tem, no máximo, de 36 a 40 para alugar", disse Paes.



O prefeito reconhece, que por ser um setor concentrado, o município precisa alugar veículos dos mesmos empresários a quem está enfrentando, por falta de opção. "Se não alugarmos os ônibus desses empresários, vamos alugar de quem? O sujeito que é sócio ou dono da empresa aqui também é sócio ou dono das empresas em São Paulo. Para se ter uma ideia: tem gente que tem empresa concessionária e é dono da empresa que faz ônibus"



Eduardo Paes pediu compreensão. Paes afirmou que reconhece que a qualidade do sistema BRT está precária, mas diz que vai resolver o problema.

"No caso dos transportes, há uma crise institucional, reputacional. Os escândalos todos recentes fizeram com que medidas judiciais fossem tomadas contra as empresas de ônibus - por exemplo, você não tem aumento de tarifas há quatro anos, proibido por decisão judicial. Por exemplo, hoje o diesel está aumentando 25%. Isso não é repassado, você tem, de fato, um gasto maior. Mesmo que os empresários de ônibus fossem a Madre Teresa de Calcutá, o que não é o caso, ainda haveria muita dificuldade. Então, vivemos uma crise profunda no modelo, institucional", disse.