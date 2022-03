Davi estrelou a capa da National Rio, projeto que criou a versão carioca da foto internacional - Reprodução / Abacaxi Fotografia

Publicado 11/03/2022 12:22

Rio - A icônica foto da jovem afegã Sharbat Gula, capa de uma edição de 1985 da revista "National Geographic", foi reproduzida, nesta quinta-feira (10), com o rosto do menino Davi Augusto da Rocha Brito, de 11 anos. O pequeno modelo, descoberto na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, é revelação no mercado fotográfico.

"National Rio" foi o nome dado ao projeto que replicou uma das capas mais populares da "National Geographic", conhecida pelo olhar marcante da afegã, que hoje tem 49 anos. Esse foi exatamente o motivo pelo qual Davi chamou atenção da internet.

Após ser clicado pela ONG Noiz Projeto Social e viralizar nas redes, os olhos expressivos e inocentes do menino inspiraram comparações com a imagem imortalizada de Sharbat. Diante da grande quantidade de comentários sobre o assunto, Davi foi convidado a estrelar uma releitura da capa, mas com um toque carioca.

As semelhanças entre Sharbat e Davi não estão só no olhar impressionante, as histórias de vida dos dois também têm suas interseções. A menina tinha 12 anos, em 1985, quando foi fotografada pelo americano Steve McCurry. Ela era refugiada da guerra do Afeganistão e órfã desde os 6. Davi, por sua vez, perdeu o pai quando tinha 3 anos, assassinado por milicianos em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Aos 11, ele está voltando a estudar, pois apesar de estar no terceiro ano do ensino fundamental, ainda não sabe ler.

Além de modelo, o menino ajudou a equipe a preparar o cenário e se divertiu no estúdio. "Não tem como não se apaixonar pelo Davi", afirmou a produtora Mariana Revelles, idealizadora do National Rio, em postagem no Instagram. O objetivo do projeto é mostrar, por meio do olhar, a inocência das crianças diante dos problemas que as cercam. Assim como a afegã que, ao ser registrada na revista, se tornou um símbolo da infância em meio à guerra.

A fama repentina nas redes sociais rendeu ao garoto momentos de celebridade na Cidade de Deus, comunidade onde mora junto com a mãe, dois irmãos, a avó e um tio. Fora dela, Davi já realizou outros ensaios fotográficos e assinou contrato com a prestigiada agência 40 Graus Models, que já trabalhou com ícones como Gisele Bündchen e Cauã Reymond.