Agentes da 24ª DP (Piedade) prenderam suspeito no Engenhão - Divulgação

Publicado 11/03/2022 14:45

Rio - Um homem suspeito de roubar uma lanchonete dentro do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, foi preso por agentes da 24ª DP (Piedade). A prisão aconteceu na quarta-feira (09), durante a partida entre Fluminense e Olimpia. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após uma vítima registrar a ocorrência na delegacia.

No último domingo, o preso, um vendedor ambulante das arquibancadas, foi até a lanchonete, rendeu três funcionários, anunciou o assalto e levou R$ 3 mil. Os agentes analisaram imagens de câmeras do circuito interno do estádio e identificaram o suspeito.



Na quarta, durante o jogo, os policiais descobriram que o autor estaria novamente no Engenhão e se preparava para cometer outro crime. O bandido foi preso e levado para a delegacia, confessou o assalto e foi reconhecido pelas vítimas.



De acordo com a 24ª DP (Piedade), o criminoso é suspeito de ter cometido outro assalto no Nilton Santos, e ter roubado R$ 5 mil. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária.