A sensação térmica é de 40ºC no Rio nesta sexta-feiraFabio Costa/Agência O Dia

Rio - O carioca já pode se despedir do tempo aberto nesta sexta-feira (11), com a sensação térmica em 40ºC, pois a previsão para o fim de semana é a volta do tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva fracas a moderadas. A cidade contabiliza, a partir do final de fevereiro, um período de 17 dias sem chuva.



Enquanto não chove, os banhistas aproveitam a sexta-feira quente na Praia do Pontal, Zona Oeste do Rio.

De acordo com dados do Alerta Rio, no sábado, as temperaturas terão máxima de 36ºC e mínima de 21ºC, com céu parcialmente nublado e chuvas fracas. Já no domingo, o céu continua encoberto por nuvens e são esperadas pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite, com máxima de 35ºC e mínima de 20ºC.

"A gente ficou vários dias sem chuva por conta principalmente de um sistema de alta pressão junto com uma massa de ar quente. Esse sistema de alta pressão impedia a chegada de frente frias aqui no estado, então as frente frias passavam pelo oceano, não mudando o tempo aqui na cidade do Rio. E com isso ficamos vários dias sem chuva. E agora, o tempo vai mudar por conta da passagem de uma frente fria pelo oceano. Ela não passa na cidade. Ela passa em alto mar, não muito perto do litoral. Mas ela traz bastante umidade, por isso teremos uma chuva fraca a moderada, mas não intensa", explica Juliana Hermsdorff, meteorologista chefe do Alerta Rio.

Previsão para segunda e terça

Segundo o Alerta Rio, na segunda-feira (14), ventos em conjunto com o transporte de umidade do mar para o continente, vão causar chuva fraca a moderada, em pontos isolados, nos períodos da tarde e da noite. A estimativa de chuva é menor que 10 mm para toda a cidade.



Já na terça-feira (15), o tempo continuará instável na cidade do Rio de Janeiro e há previsão de chuva fraca a moderada nos períodos da tarde e da noite. Os ventos terão intensidade fraca a moderada (até 51,9 km/h) e as temperaturas estarão estáveis.