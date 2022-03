Projeto avalia os efeitos da imunização em larga escala - Daniel Castelo Branco

Publicado 12/03/2022 08:45 | Atualizado 12/03/2022 08:48

Rio - Moradores da Ilha de Paquetá participam, neste fim de semana, da última etapa do projeto PaqueTá Vacinada. A partir das 9h deste sábado (12) e até às 17h do domingo (13), a população local vai passar pela última fase de testagem para avaliar a produção de anticorpos contra a covid-19, por meio da coleta de sangue na Unidade Integrada de Saúde Manoel Arthur Villaboim.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o objetivo desta fase do estudo é também avaliar a necessidade da aplicação da 4ª dose na população da cidade do Rio. Será feita a coleta de sangue de adolescentes e adultos, além de testes rápidos, o "teste do dedinho", em menores de 12 anos. Também será oferecida a aplicação da dose de reforço por meio da pesquisa BOOSTCovid-19.

O projeto é realizado pela SMS, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para avaliar os efeitos da imunização em larga escala. A primeira etapa aconteceu em junho do ano passado, quando cerca de três mil voluntários passaram por coleta de sangue. Na sequência, houve vacinação de toda a população local a partir de 18 anos. Com isso, Paquetá foi o primeiro bairro carioca a ter toda sua população adulta alcançada pela vacina e, posteriormente, também os moradores de 12 a 17 anos.