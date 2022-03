Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Publicado 12/03/2022 15:32 | Atualizado 12/03/2022 15:40

Rio - Um incêndio deixou duas crianças, de 2 e 4 anos, mortas na comunidade Beco do Relógio, em Inoã, Maricá, na Região Metropolitana. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h48 para o local, que fica próximo a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106).

Segundo as informações iniciais, os pais teriam ido à padaria por volta das 5h. Quando retornaram, viram a moradia pegando fogo. A suspeita é de que o incêndio tenha começado por conta de um curto-circuito em um ventilador. Os corpos das crianças foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói.

De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado às 8h56 e as vítimas foram dois meninos. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e realizou perícia no local. As investigações estão em andamento para apurar a causa do incêndio. Ainda não há informações quanto ao sepultamento.