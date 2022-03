Bloco de Carnaval no Centro do Rio - Foto: Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 12/03/2022 16:54

Rio - Rita Fernandes, presidente da Associação Independente dos Blocos da Zona Sul (Sebastiana), que reúne blocos tradicionais como "Gigantes da Lira", "Imprensa que eu gamo", "Simpatia é quase amor", "Escravos da Mauá" e "Bloco das Carmelitas", afirmou, neste sábado, 12, que concorda com a declaração do secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, de que não seria viável a realização de blocos de rua em abril , quando acontecerão os desfiles das escolas de samba.

"Não tem tempo para colocar a infraestrutura toda. Se tivesse, a gente também gostaria de desfilar, mas nós sabemos que não tem tempo para a infraestrutura que é necessária para fazer o carnaval de rua, o chamado Carnaval oficial. Então, nós entendemos e deixaremos para o ano que vem", disse Rita.

Mais cedo, em entrevista ao DIA, Soranz falou que a organização para os desfiles dos blocos depende de uma infraestrutura que demanda mais tempo para ser organizada. "Os blocos de rua são uma situação muito mais complexa que só a pandemia. Tem que organizar toda a rede de saúde para poder ter o cuidado aos blocos de rua. Tem Comlurb, tem patrocinadores, tem várias situações que precisam ser vistas. Acho que não é viável fazer o bloco de rua por conta da infraestrutura, da organização, que leva muito tempo. Mas isso não é a Secretaria de Saúde que decide", explicou o secretário.

Em janeiro, a Prefeitura do Rio decidiu adiar os desfiles de Carnaval para o feriado de Tiradentes, em abril, devido ao aumento de casos de covid-19 na época. Os ensaios técnicos das escolas de samba iniciam neste sábado na Marquês de Sapucaí , com três escolas da Série Ouro: Em Cima da Hora, Império Serrano e Lins Imperial. Nesta ordem, as agremiações começam seus treinos às 19h, tendo duração de uma hora para cada. No domingo, 13, é a vez do Grupo Especial, com Imperatriz, São Clemente e Portela.