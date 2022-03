Blocos de rua não desfilaram em fevereiro e não vão acontecer em abril - Fabio Costa

Publicado 12/03/2022 14:53 | Atualizado 12/03/2022 15:19

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, afirmou, em entrevista ao DIA neste sábado (12), que não seria viável a realização de blocos de rua em abril, quando acontecerão os desfiles das escolas de samba no sambódromo da Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães, adiados em fevereiro por conta do aumento de casos da covid-19.

Apesar da única medida restritiva em vigor atualmente na cidade do Rio ser o comprovante de vacinação para entrar em ambientes de uso coletivo, desde que a utilização de máscaras deixou de ser obrigatória também em locais fechadas, na última segunda-feira (7) , o secretário falou que a organização para o desfile dos blocos depende de uma infraestrutura que demanda mais tempo para ser organizada.

"Os blocos de rua são uma situação muito mais complexa que só a pandemia. Tem que organizar toda a rede de saúde para poder ter o cuidado aos blocos de rua. Tem Comlurb, tem patrocinadores, tem várias situações que precisam ser vistas. Acho que não é viável fazer o bloco de rua por conta da infraestrutura, da organização, que leva muito tempo. Mas, isso não é a Secretaria de Saúde que decide", explicou o secretário.

Calendário da RioTur com as datas para o Carnaval 2022:



Desfiles - Sambódromo

20/04 (Quarta-feira) - Série Ouro - Liga RJ;

21/04 (Quinta-feira) - Série Ouro - Liga RJ;

22/04 (Sexta-feira) - Grupo Especial - Liesa;

23/04 (Sábado) - Grupo Especial - Liesa;

24/04 (Domingo) - Desfile das Crianças - Aesm-Rio;

26/04 (Terça-feira) - Apuração;

30/04 (Sábado) - Campeãs - Liesa.



Desfiles - Intendente Magalhães



20/04 (Quarta-feira) - Federação de Blocos;

21/04 (Quinta-feira) - Grupo de Avaliação - Superliga;

22/04 (Sexta-feira) - Grupo Bronze - Superliga;

29/04 (Sexta-feira) - Grupo Prata - Superliga;

30/04 (Sábado) - Grupo Prata - Superliga;

01/05 (Domingo) - Grupo B+C - Livres.

Dias de eventos no Terreirão do Samba (ainda não divulgados)



20/04 (Quarta-feira);

21/04 (Quinta-feira);

22/04 (Sexta-feira);

23/04 (Sábado);

30/04 (Sábado).