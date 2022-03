Secretário vai concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições deste ano - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/03/2022 11:07 | Atualizado 12/03/2022 13:09

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, anunciou neste sábado (12), durante entrevista à rádio CBN, que vai deixar a secretaria no próximo dia 30 de março, para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições deste ano. Segundo o secretário, à convite do prefeito Eduardo Paes, o titular da pasta vai passar a ser o odontologista Rodrigo Prado, atual presidente do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio).

A mudança de cenário se deve, segundo ele, a alta cobertura vacinal dos cariocas. Atualmente, de acordo com a atualização das 11h30 do Painel Rio COVID-19, da Prefeitura do Rio, 87,8% da população total carioca recebeu a primeira dose e 84,4% já tomou a segunda. A dose de reforço contempla, até o momento, 56,2% dos adultos. As unidades municipais de Saúde seguem aplicando todas as três doses da vacina, além da quarta dose para os maiores de 18 anos que tenham imunossupressão e recebido às três doses do esquema primário em um intervalo de quatro meses.

"A covid é uma doença que muito provavelmente não vai ser erradicada, ela vai viver na nossa vida muito tempo ainda. Já completamos dois anos de pandemia, já podemos considerar uma doença de caráter endêmico, vai estar presente permanentemente. Ela entra no mapeamento sentinela permanentemente e o serviço de saúde deve estar preparado para atender permanentemente, preparado para próximas variantes e outros possivies aumetos do caso", afirmou o secretário na entrevista.