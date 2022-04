Bolsão de água na Rua do Catete, Zona Sul - Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Bolsão de água na Rua do Catete, Zona Sul Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 14/04/2022 20:57 | Atualizado 14/04/2022 22:30

Rio - A forte chuva que atingiu o Rio na noite desta quinta-feira (14) causou alagamentos em diversos pontos da cidade, que está em estágio de mobilização desde às 3h15 da madrugada. Segundo o Alerta Rio, os núcleos de chuva isolada atuam no Rio, principalmente nas regiões próximas ao Maciço da Tijuca.

Entre 22h e 22h15, houve registro de chuva moderada e fraca diversos bairros do Rio, como no Alto da Boa Vista, em Santa Teresa, na Tijuca e no Jardim Botânico. Na Rua Padre Champagnat, em Vila Isabel,houve o registro da queda de uma árvore sobre a fiação. Na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, uma árvore caiu na altura da Rua Ronald de Carvalho. Bombeiros e equipes da Prefeitura do Rio foram chamadas para o local.

Na Rua das Tulipas, em Vila Valqueire, Zona Oeste, foi registrado um bolsão de água. A Rua Edgar Romero, na altura da Rua Conselheiro Galvão, em Madureira, Zona Norte, também ficou alagada no sentido Vaz Lobo. Na Zona Sul, bolsões de água foram registrados na Rua Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Morais, na Lagoa, e na Rua do Catete. A Prefeitura do Rio foi chamada para ajudar no escoamento da chuva dos locais.

Falta de luz