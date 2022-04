Contra o criminoso, há 11 inquéritos por assaltos cometidos entre 2019 e 2021 - Divulgação/Portal dos Procurados

Contra o criminoso, há 11 inquéritos por assaltos cometidos entre 2019 e 2021Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 14/04/2022 18:21

Rio - Um criminoso apontado como um dos maiores assaltantes de estabelecimentos comerciais dos bairros da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e do Leblon, na Zona Sul do Rio, foi preso na tarde desta quinta-feira (14), em Duas Barras, na Região Serrana. Lucas Conceição Ferreira, conhecido como "LC da Mangueira", estava foragido e foi encontrado após denúncia pelo Portal dos Procurados.



A prisão foi realizada por PMs da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), em uma ação conjunta com o Núcleo de Inteligência da 3ª UPP (Mangueira), do 4°BPM (São Cristóvão) e com o 11º BPM (Nova Friburgo). Contra o criminoso, há 11 inquéritos na 14ª DP (Gávea) e na 16ª DP (Barra da Tijuca) por assaltos cometidos entre 2019 e 2021, todos a mão armada, com grave ameaça às vítimas.



O principal alvo de "LC" eram telefones celulares, que depois de roubados, eram vendidos no Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio, de onde ele fugiu após diversas operações para o prender. O foragido era monitorado pela Polícia Militar, que montou uma operação de inteligência na tarde de hoje. Lucas foi encontrado dormindo em uma casa alugada no município.



O criminoso foi encaminhado para a 152ª DP (São João da Barra), onde foi cumprido um mandado de prisão contra ele. "LC" será encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Não houve confronto. Com a prisão de Lucas, a SIA/CPP já prendeu 30 criminosos monitorados e presos, além de duas armas apreendidas em 2022.



O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.