Ação foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) - Divulgação/Subprefeitura de Jacarepaguá

Ação foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS)Divulgação/Subprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 14/04/2022 17:43

Rio - A Subprefeitura de Jacarepaguá, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realizou, na madrugada desta quinta-feira (14), uma ação de abordagem e acolhimento social, na região da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, onde pessoas em situação de rua costumam se abrigar embaixo das marquises e ficar nas ruas.



De acordo com com a Subprefeitura, a ação teve apoio da Guarda Municipal e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), e contou com educadores sociais, que orientaram e ofereceram moradia nas unidades de reinserção social da Prefeitura do Rio. Mais de 30 pessoas foram abordadas, e cinco delas aceitaram realizar o cadastro para fazer parte do programa de benefícios da prefeitura.



"Nossas equipes sempre saem às ruas levando todos os serviços que estão disponíveis. Emissão de documentos, assistência psicossocial e médica são alguns, porém, só podemos agir de forma mais efetiva quando a pessoa aceita, afinal, a lei não nos permite realizar internação compulsória", afirmou a subprefeita Talita Galhardo.