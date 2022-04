Trânsito é intenso na Via Expressa do Porto - Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 14/04/2022 16:26

Rio - Os cariocas aproveitaram esta quinta-feira para deixar a capital para comemorar o feriadão de Páscoa. A expectativa da concessionária Ecoponte é que cerca de 90 mil veículos passem pela Ponte Rio-Niterói nessa véspera de feriado. No momento, há diversos pontos de retenção no município do Rio.

De acordo com a concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, 726 mil veículos passem pela via até a segunda-feira, 18. O dia com o maior movimento deve ser esta quinta-feira, quando os cariocas deixam a cidade em direção à Região dos Lagos. No domingo e na segunda-feira, 165 mil veículos devem retornar para o Rio.

Já a CCR Via Lagos espera que os dias com mais movimento sejam esta quinta-feira e a sexta-feira, 15. A concessionária espera que 32 mil veículos passem na via ainda nesta quinta e 29 mil passem na sexta. No domingo de Páscoa, 17, e na segunda-feira, 18, há a expectativa de receber 41 mil e 24 mil veículos, respectivamente.

De acordo com o Centro de Operações (COR), o trânsito é intenso nas imediações da Rodoviária Novo Rio, no Centro. Na Via Expressa do Porto,há rentensões nos dois sentidos da via.O trânsito também é intensonos dois sentidos da Linha Amarela. Na altura do Complexo da Maré até o Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, há retensões no sentido Barra da Tijuca. Já no sentido Fundão, o trânsito está lento na altura de Água Santa até o Engenho de Dentro.