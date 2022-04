PRF foi alertada sobre moto roubada trafegando na BR-101 - PRF-BA/Divulgação

Publicado 14/04/2022 13:31

Rio - Uma colisão entre uma motocicleta e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), deixou um homem morto, na noite desta quarta-feira (13), na Rua Colbert Cardoso Pessanha, no bairro Parque Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O acidente aconteceu depois que o motorista fugiu de uma abordagem dos agentes.

De acordo com a PRF, uma equipe estava abastecendo uma viatura em um posto, no quilômetro 63 da BR-101, quando foi alertada por motoristas de que havia uma motocicleta roubada passando pela via, naquele momento. Os agentes viram o veículo e deram início a uma perseguição. Ao tentar realizar uma abordagem, o motorista não obedeceu à ordem de parada e fugiu por alguns quilômetros, até passar, em alta velocidade, por um quebra-molas.

O homem se desequilibrou e caiu, se chocando com a viatura da PRF. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele não resistiu. Agentes da 146ª DP (Guarus) foram acionados e realizaram perícia no local. A moto apresentava adulteração no motor e chassi, mas somente a perícia pode definir se o veículo era ou não roubado. Informações preliminares da PRF dão conta de que o motorista não tinha antecedentes criminais.