Suspeito foi preso enquanto vendia ovos em na feira da PavunaDivulgação

Publicado 14/04/2022 12:10 | Atualizado 14/04/2022 12:30

Rio - Um homem, identificado como Ricardo Teixeira, foi preso na manhã desta quinta-feira (14), na Pavuna, acusado de receptar e expor à venda ovos de Páscoa de chocolates de uma famosa marca na feirinha da do bairro. Com ele, foi encontrada parte de uma carga roubada.

A ação ocorreu em conjunto entre policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), após desenvolvimento de trabalho de inteligência e monitoramento que localizou o suspeito.

O roubo de cargas ocorreu no último domingo (10), quando criminosos de uma quadrilha roubaram uma carreta carregada com mais de 500 mil reais em ovos de Páscoa. Depois de ser abordado pelos criminosos, o motorista e carreta foram levados para dentro da comunidade Vila do João, no complexo da Maré.

O preso será encaminhado à justiça para audiência de custódia.