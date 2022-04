Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 14/04/2022 18:38 | Atualizado 14/04/2022 18:50

Rio - Um policial militar ficou ferido, na tarde desta quinta-feira, durante uma troca de tiros em Duque de Caxias. O agente foi levado para o Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, no município da Baixada Fluminense. A identidade dele não foi divulgada e não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram atacados por suspeitos na comunidade Corte Oito. Após o fim da troca de tiros, os agentes encontraram um homem ferido no local. Ele também foi levado para o Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola. Não foi divulgada a identidade do homem e não há informações sobre o estado de saúde dele.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir uma grande quantidade de tiros na comunidade. Em um deles, um homem sugere que uma granada foi lançada no local. Ainda não há confirmação desta informação.



Na última semana, o irmão de um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi morto por traficantes do Complexo da Mangueirinha. Ele e um amigo estavam em uma festa no Corte do Oito quando foram revistados pelos criminosos. Após verem a arma, os traficantes levaram os dois para dentro da favela. O irmão do agente da PRF foi morto queimado com pneus

Após a morte do irmão do policial rodoviário, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), unidade especial da Polícia Civil, foi acionada, com apoio aéreo. Vídeos postados nas redes sociais mostraram troca de tiros entre os criminosos e os agentes que foram até o local.

Em um dos vídeos, uma extensa cortina de fumaça preta aparece no topo do morro, local onde o corpo foi encontrado. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a ocorrência e a operação continua pela busca dos assassinos. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.