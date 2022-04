Polícias realizaram ação conjunta Mangueirinha, em Duque de Caxias - Reprodução

Polícias realizaram ação conjunta Mangueirinha, em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 10/04/2022 18:05 | Atualizado 10/04/2022 21:03

Rio - O irmão de um agente da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e um amigo, que estavam em uma festa próximo ao Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram raptados por traficantes, na tarde deste domingo, dia 10. As polícias civil, federal e militar realizaram uma operação para tentar resgatar os dois, mas um corpo foi encontrado carbonizado e o seu amigo, resgatado. Inicialmente, a informação era de que os dois tinham sido mortos mas, em nota, a PRF confirmou que uma vítima foi encontrada viva.

A reportagem apurou com policiais que coordenaram a operação de que a vítima fatal era irmão de um agente da PRF.

De acordo com as primeiras informações, traficantes foram informados de que policiais estariam em uma festa que era realizada perto da comunidade, no Corte 8. Ao entrarem no local, revistaram os frequentadores e encontraram o irmão de um agente da PRF, que estava armado pois possui porte de arma como atirador. Somente pelo fato de suspeitarem de que ele seria um policial, ele foi levado com um outro homem para dentro da favela. O irmão do agente federal foi morto no chamado micro-ondas, quando o corpo é queimado com pneus.

Assim que foram avisados do rapto, as polícias mobilizaram uma operação. A Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), unidade especial da Polícia Civil, foi acionada, com apoio aéreo. Vídeos postados nas redes sociais mostraram troca de tiros entre os criminosos e os agentes que foram até o local. Em um dos vídeos, uma extensa cortina de fumaça preta aparece no topo do morro, local onde o corpo foi encontrado.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a ocorrência e a operação continua pela busca dos assassinos. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.