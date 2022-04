Publicado 11/04/2022 00:00

A ideia com a liberação de algumas verbas, como o Auxílio Brasil e saques extraordinários do FGTS, é aquecer a Economia. Mas com o encolhimento do poder de compra, é provável que o setor de alimentos seja o mais beneficiado. Colocar comida no prato é prioridade das famílias.



É fundamental que a CPI dos trens, a ser realizada hoje na Alerj, traga resultado para a população. O que os trabalhadores passam diariamente é desumano. Segurança, serviço digno e preço compatível é o mínimo que se espera. Vamos acompanhar.