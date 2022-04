Prefeitura do Rio entrega primeira etapa de obras do programa Bairro Maravilha, em Paciência, na Zona Oeste. - Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 10/04/2022 18:58 | Atualizado 10/04/2022 18:59

Rio - A prefeitura do Rio realizou neste domingo (10) a primeira entrega das obras do Bairro Maravilha, no Village dos Mouras, em Paciência, na Zona Oeste. O programa tem como objetivo recuperar áreas da cidade que sofrem com a falta de infraestrutura urbana. Com investimentos que ultrapassam os R$ 6 milhões, a Secretaria Municipal de Infraestrutura realizou melhorias na pavimentação, nas calçadas e nos sistemas de drenagem de 14 ruas do bairro, em uma área total de 23 mil metros quadrados.



Segundo a Prefeitura do Rio, serão retomadas as obras do Bairro Maravilha na comunidade da Foice, no Jardim Guaratiba, em Guaratiba. Entre ruas, travessas e avenidas, está sendo feita a reurbanização de 27 logradouros da região. As ações se estendem por uma área de 74 mil metros quadrados.



Eduardo Paes falou sobre a continuidade das obras. "Ainda tem muito bairro na Zona Oeste com pessoas na lama, sem saneamento, sem absolutamente nada. Se Deus quiser a gente termina esse mandato sem deixar nenhum bairro da Zona Oeste sem essa infraestrutura básica. Já era um esboço que eu tinha no outro governo, e agora vai dar para avançar mais", disse o prefeito.



Mais bairros serão beneficiados



Por meio da Empresa Municipal de Urbanização do Rio (RioUrbe), a prefeitura anunciou, também neste domingo, a chegada do programa Conjunto Maravilha a Realengo e a Honório Gurgel. O município estabeleceu, após estudos sobre as necessidades destes bairros, que fará a reforma dos conjuntos habitacionais Água Branca (Fumacê), em Realengo, e da Rua Ururaí, em Honório Gurgel, na Zona Norte.