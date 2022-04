Armas, celulares e dinheiro apreendidos na ação - Reprodução

Armas, celulares e dinheiro apreendidos na açãoReprodução

Publicado 10/04/2022 15:51

Rio - A Corregedoria Geral da Polícia Militar prendeu um homem que estaria recebendo taxa da milícia de comerciantes e moradores na Taquara, Zona Oeste do Rio, na última sexta-feira. O preso teria admitido aos agentes que o valor de mais de R$ 1 mil em espécie que levava com ele era fruto do "recolhe" do grupo paramilitar que atua na região. Quatro PMs que teriam tentado intervir na prisão serão ouvidos pela 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), o homem dirigia um carro roubado quando foi abordado por agentes da 8ª e 2ª DPJM em atuação na região. Com ele, os agentes encontraram o valor em dinheiro. Durante a abordagem, o acusado, identificado como Isaias, teria comunicado aos membros da polícia jurídica que seu irmão era cabo da PM.

Pouco tempo depois, o irmão do homem detido, identificado, de fato, como policial militar e outros três PMs chegaram ao local da abordagem. O grupo teria, segundo informações divulgadas pelo portal G1, tentado sem sucesso fazer com que a equipe da DPJM não prosseguisse com a prisão de Isaias.

O acusado, o carro roubado e o valor encontrado com ele foram levados para a 32ª DP, onde o caso foi registrado. Os policiais que chegaram no local da prisão serão ouvidos pela 8ª DPJM, onde seguirá a apuração do caso.