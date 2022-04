Estação de BRT Salvador Allende - Foto: Reprodução / Google Maps

Estação de BRT Salvador AllendeFoto: Reprodução / Google Maps

Publicado 10/04/2022 18:13 | Atualizado 10/04/2022 19:40

Rio - Um homem foi preso, neste domingo, após a suspeita de furto em uma estação de BRT no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ainda não há a identificação do homem.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram chamados por passageiros da composição. Na Estação do BRT Salvador Allende, eles prenderam o homem em flagrante. As vítimas e o homem detido foram levados para a 16ª DP (Barra da Tijuca).