As polícias civil, federal e militar realizaram uma operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Reprodução

As polícias civil, federal e militar realizaram uma operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada FluminenseReprodução

Publicado 10/04/2022 19:06 | Atualizado 10/04/2022 21:25

Rio - Um intenso tiroteio assusta moradores do Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo (10). Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam na comunidade após traficantes sequestrarem e matarem o irmão de um agente e seu amigo . Segundo relatos de moradores, oito criminosos teriam sido mortos na ação. No entanto, a insituição confirma apenas que uma pessoa foi encontrada morta e um ferido foi levado ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. Não há informações sobre as identificações ou sobre o estado de saúde da vítima.

Conforme mostrou O Dia, o irmão de um agente da PRF e um amigo, que estavam em uma festa próximo ao Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram raptados e mortos por traficantes, na tarde deste domingo. Os dois foram torturados e mortos no chamado micro-ondas, quando os corpos são colocados em pneus e queimados.



Tiros na Comunidade Mangueirinha Caxias pic.twitter.com/MIh1uYhunv — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) April 10, 2022 Assim que foram avisados do rapto, as polícias mobilizaram uma operação. A Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), unidade especial da Polícia Civil, foi acionada, com apoio aéreo. Vídeos postados nas redes sociais mostraram troca de tiros entre os criminosos e os agentes que foram até o local.



De acordo com os moradores, os mortos na Mangueirinha seriam traficantes. Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) teriam sido atacadas a tiros pelos criminosos. O clima na localidade é de apreensão. Assim que foram avisados do rapto, as polícias mobilizaram uma operação. A Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), unidade especial da Polícia Civil, foi acionada, com apoio aéreo. Vídeos postados nas redes sociais mostraram troca de tiros entre os criminosos e os agentes que foram até o local.De acordo com os moradores, os mortos na Mangueirinha seriam traficantes. Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) teriam sido atacadas a tiros pelos criminosos. O clima na localidade é de apreensão.

A Polícia Militar informou que, na manhã deste domingo, o 15ºBPM (Duque de Caxias) foi acionado para verificar ocorrência envolvendo abordagem de criminosos a três pessoas que foram levadas para a comunidade do Corte Oito, no município de Duque de Caxias. Os relatos que chegaram já davam conta de que disparos estavam ocorrendo.



Policiais militares do 15ºBPM e do Comando de Operações Especiais (COE) - Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e Grupamento Aeromóvel (GAM) - foram deslocados para a região e estão atuando no Corte Oito, tendo também o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante as buscas, conforme a PM, uma das pessoas abordadas pelos criminosos foi encontrada e resgatada. Nesta tarde, um corpo foi localizado. A perícia foi acionada.



Ainda na ação, equipes do 15ºBPM foram atacadas e ocorreu confronto, sendo localizado um homem ferido e apreendidos uma granada e um rádio comunicador. O socorro foi feito ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que foi acionada para auxiliar em uma ocorrência, com disparos de arma de fogo e a abordagem de três pessoas que foram levadas à comunidade Corte Oito, em Duque de Caxias.

Além da PRF, participaram da ocorrência o 15º BPM (Duque de Caxias), o Comando de Operações Especiais (COE), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Grupamento Aeromóvel (GAM).

"Durante as buscas, uma das pessoas levadas pelos criminosos foi resgatada e um corpo foi encontrado. Após as equipes de segurança reagirem à injusta agressão, uma pessoa foi socorrida e encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias", diz nota da PRF.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF, foi acionada, sendo realizada perícia no local.