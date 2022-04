MetrôRio sugere que torcedores antecipem sua chegada ao estádio - Divulgação

Publicado 14/04/2022 16:56

Rio - O MetrôRio informa que terá esquema especial de funcionamento durante os cinco dias de Carnaval na Marquês de Sapucaí, onde ocorrem os tradicionais desfiles de escolas de samba. O serviço metroviário funcionará 24 horas, sem interrupção, a partir das 5h da próxima quarta-feira, 20, até as 23h de domingo, 24, para atender ao público que vai participar da festa no Sambódromo.



No domingo, 24, por conta do desfile das escolas mirins, haverá extensão de horário de embarque nas estações Central e Praça Onze até meia-noite. As demais estações fecharão as portas normalmente, às 23h, como já acontece aos domingos, e depois desse horário, só funcionarão para desembarque.



O metrô é a melhor opção para quem vai assistir aos desfiles na avenida do samba e participar dos shows no Terreirão do Samba. Quem tiver ingresso para os setores do lado ímpar ou for desfilar nas escolas que se concentram perto do edifício “Balança Mas Não Cai” ou vão ao Terreirão do Samba devem desembarcar na estação Central.



Já a estação Praça Onze é a mais próxima para os clientes com ingressos para os setores pares ou que irão sair nas escolas que se concentram ao lado do edifício dos Correios.



No fim de semana seguinte, para atender aos clientes que vão assistir ou participar dos Desfiles das Campeãs, o serviço metroviário vai operar das 5h do sábado, 30, até as 23h de domingo, 1º de maio.



Transferência de linhas



Na quarta e na sexta-feira, 20 e 22, os trens da Linha 2 farão o trajeto entre Pavuna e Botafogo/Coca-Cola, das 5h às 23h59, com transferência no trecho compartilhado entre Botafogo/Coca-Cola e Central.



Já durante as madrugadas de carnaval na Sapucaí (de meia-noite às 5h) e ao longo de quinta-feira, 21, feriado de Tiradentes, sábado, 23, feriado de São Jorge, e domingo, 24, a Linha 2 irá de Pavuna a Estácio, com transferência entre as linhas 1 e 2 na Estação Estácio. A concessionária ressalta que nesses dias a estação Cidade Nova ficará fechada.

Metrô na Superfície



As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental - Gávea e Botafogo - Gávea) vão operar das 5h às 23h30, na quarta e na sexta, 20 e 22. Já na quinta, 21, no feriado de Tiradentes), sábado, 23, no feriado de São Jorge, e domingo, 24, o funcionamento será das 7h às 22h30.



A concessionária recomenda ainda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o Riocard Mais com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, o que facilita a entrada no sistema. Os passageiros podem inserir créditos no Giro pelo site giro.metrorio.com.br/ ou no aplicativo Giro MetrôRio, além de usar o pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC.



Os clientes também podem usar seus cartões Visa e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay para pagamento da tarifa por aproximação.