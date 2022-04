Homens são procurados por envolvimento em sequestro-relâmpago de médica e do filho dela - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 14/04/2022 21:31 | Atualizado 14/04/2022 21:49

Rio - A Polícia Civil já prendeu dois dos suspeitos de envolvimento no sequestro-relâmpago da médica e do filho de quatro anos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Bryan Lucas Freitas de Araújo, 20 anos, se entregou na tarde desta quinta-feira, na sede da Polinter, no Andaraí.

Já nesta quarta, Edmilson Figueiredo dos Santos Júnior, de 23 anos, foi preso por agentes da 16ª DP (Barra) na Baixada Fluminense. Pedro Lucas Rodrigues Pessanha, 22 anos, e Matheus Sobrinho Ferreira, 22, são considerados foragidos da Justiça.

No domingo, 10, a médica e o filho de quatro anos foram seguidos pelo carro em que os suspeitos estavam. Eles foram levados para a Cidade de Deus, também na Zona Oeste, onde ela foi obrigada a fazer transferências bancárias via PIX, que totalizaram R$ 3 mil. Os criminosos passaram dois cartões de crédito da vítima e roubara o telefone dela.



Contra Pedro Lucas, que ainda está em liberdade, foi expedido um mandado de prisão por extorsão mediante sequestro seguida de lesão corporal grave. Já para Matheus Sobrinho, foi expedido um mandado de prisão por violência contra a mulher.



Disque Denúncia recebe informações sobre a localização foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).