Criminoso tirou foto com celular roubado Divulgação

Publicado 14/04/2022 13:22 | Atualizado 14/04/2022 13:46

Rio - Policiais da 39ª DP (Pavuna) chegaram a, um dos criminosos que arrastaram de carro a aposentada Eci Coutinho Bella , de 72 anos, na Pavuna, Zona Norte do Rio, no último sábado (8), após fotos tiradas no celular roubado no dia do crime. As imagens, que ficam armazenadas na memória do aparelho e foram obtidas pela delegacia que investiga o caso, ajudaram na identificação do bandido. Nas fotos ele aparece ao lado da namorada, que também tirou 'selfies' com o celular.